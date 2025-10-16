Глава Серпухова поздравил родителей участника СВО с золотой свадьбой

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко и председатель окружного Совета Михаил Шульга лично поздравили семью Овсянниковых с золотой свадьбой. Пара, Виктор Васильевич и Ольга Николаевна, вместе вот уже полвека.

Будущие супруги познакомились в 1974 году, работая в одном цехе на предприятии АО «РАТЕП». Год спустя, в деревне Левашово, они связали себя узами брака. За прошедшие полвека супруги смогли не только преодолеть жизненные трудности, но и сохранить взаимную преданность и теплоту чувств, став ярким примером семейной мудрости и прочности для всего Серпуховского округа.

Особая гордость Овсянниковых — их сын Владимир, который в настоящее время находится на передовой, выполняя боевые задачи в рамках специальной военной операции. Его мужество и твердость духа воспринимаются как прямое наследие тех ценностей, которые были заложены родителями за годы семейной жизни. Виктор Васильевич и Ольга Николаевна с надеждой ожидают его скорейшего и благополучного возвращения.

Поздравляя юбиляров, глава Серпухова Алексей Шимко подчеркнул значимость такого долгого и счастливого союза. Он пожелал паре здоровья, душевного тепла и еще много спокойных, счастливых дней в кругу близких.