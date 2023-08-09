Глава Серпухова проверил стройплощадки городских школ

До начала нового учебного года остаются считанные недели и сейчас крайне важно держать на контроле проведение всех работ на территории учебных учреждений.

На днях глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко вместе с городским прокурором Романом Денисовым проинспектировал стройплощадки школ №3, №13 и лицея в Протвино, где по президентской программе проходит капитальный ремонт.

Так, в школе № 13 работы идут в графике. Два этажа уже почти пережили чистовую отделку. На этой неделе завезут новую мебель. Кроме того, почти готов пищеблок и спортзал.

Как сообщил глава округа Сергей Никитенко, уже на следующей неделе подрядчик обещает заняться асфальтированием территории. На объекте, готовность которого составляет 76-78%, работают 55 человек днем и 12 человек в ночную смену.

На должном уровне идут работы и в школе № 3. Тут монтируют потолки и светильники, кладут плитку и монтируют отопление. По фасаду работы выполнены на 90%, и скоро начнется благоустройство.

«Сроки сжатые, поэтому сотрудники подрядной организации трудятся в две смены. Через пару дней на объект приедут дополнительные рабочие. Готовность школы — 69%», - отметил глава.

В Протвино, чтобы ускорить ход работ, Сергей Никитенко поручил привлечь порядка 100 строителей.