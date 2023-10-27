Глава Серпухова Сергей Никитенко проверил качество ремонта подъездов и уборки придомовых территорий

Подъезд — это то место, которое люди видят постоянно. Через него они проходят утром на работу и вечером, когда возвращаются. Поэтому, конечно важно, чтобы подъезды были отремонтированными, чистыми и красивыми, считает глава Серпухова Сергей Никитенко.

Руководитель муниципалитета сообщил, что побывал с проверкой подъездов и придомовых территорий многоэтажек в микрорайоне имени Ногина, который находится улице Физкультурной.

— Проверили качество ремонта, проведенного управляющей компанией «ЕДС+» в двух подъездах. Это повторный визит, в этих домах мы уже были летом, — сообщил Сергей Никитенко.

Работники управляющей компании устраняют замечания, добавил глава округа и пообещал, что уже на следующей неделе будет повторная инспекция комиссии.

— Ремонтные работы здесь проводим по программе софинансирования. Главная особенность проекта — за ремонт платят не только жильцы многоквартирных домов, но и управляющая компания, муниципальное и региональное правительство, — пояснил глава Серпухова.

Поэтому, конечно, жителям нужно вовремя оплачивать квитанции. Ведь часть денег поступает именно на расходы по ремонту подъездов. Ремонтные работы УК должна завершить в ноябре.

— Также проверили и чистоту: в некоторых подъездах уборка осуществляется некачественно. Обратил внимание представителей управляющих компаний «Ремонтник» на этот момент, — добавил Никитенко.

Во дворах порядка больше, продолжил глава. Детские площадки в хорошем состоянии, везде порядок.