Глава Серпухова вручил детям-сиротам жилищные сертификаты

Шесть молодых жителей городского округа Серпухов стали обладателями сертификатов, которые помогут приобрести квартиру в собственность в Подмосковье. Документы детям-сиротам лично вручил глава Серпухова Сергей Никитенко.

Жилищный сертификат — это мера поддержки, которая предполагает получение социальной выплаты для приобретения жилых помещений в собственность. Такая возможность появилась у шестерых юных жителей округа. Они смогут выбрать любое место в Московской области. Известно, что некоторые получатели уже имели свои варианты, в том числе в родном Серпухове.

Вручение проводил глава округа Сергей Никитенко, а также депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова.

«Приятно было видеть радость ребят. Благодарю начальника Окружного управления социального развития №17 Ирину Ермакову за индивидуальный подход и внимание к каждому. Жилье - это основа, место, где можно строить свое будущее, создавать семью, реализовывать все планы и начинания. Пожелали ребятам счастливой жизни в новых квартирах», — сказал Сергей Никитенко.

В 2024 году в рамках государственной программы в Серпухове жильем будут обеспечены 33 человека. Дополнительно это еще 11 детей-сирот.