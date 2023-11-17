Глава Серпуховского округа провел выездной прием жителей
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
Очередной выездной прием главы Серпуховского городского округа Сергея Никитенко прошел на базе Культурно-досугового объединения.
Руководитель муниципалитета принимал обращения жителей вместе с городским прокурором Виталием Хрипуновым и депутатом округа Надеждой Ереминой. Как отметил Сергей Никитенко, чаще всего люди обращались по поводу земельных вопросов, благоустройства, освещения и ЖКХ.
Так, одна из жительниц сейчас живет в маневренном фонде, так как в ее квартире пребывать невозможно. Однако срок договора на квартиру, где она сейчас живет истекает.
«Разъяснили все нюансы, вопрос - на контроле», - подчеркнул глава Серпуховского округа Сергей Никитенко.
А вот житель деревни Михайловки пожаловался на контейнерную площадку. Она и расположена неудобно и не всегда содержится в чистоте. Кроме того, житель отметил необходимость ремонта дороги в деревне.
А вот жительница дома №2/9 по ул. Комсомольской пострадала от потопа. Ее квартиру залило. Как призналась заявительница, она считает – причина в том, что УК не предупредила об отключении воды ранее. Вопрос также взяли «на карандаш».
«Подобные встречи на территории городского округа будут продолжены. Все обращения, поступившие во время встречи, взяты на контроль. Благодарю серпуховичей за активность, совместными усилиями мы сделаем наш округ лучше!», - подчеркнул Никитенко.