Глава Серпуховского округа провел выездной прием жителей

Руководитель муниципалитета принимал обращения жителей вместе с городским прокурором Виталием Хрипуновым и депутатом округа Надеждой Ереминой. Как отметил Сергей Никитенко, чаще всего люди обращались по поводу земельных вопросов, благоустройства, освещения и ЖКХ.

Так, одна из жительниц сейчас живет в маневренном фонде, так как в ее квартире пребывать невозможно. Однако срок договора на квартиру, где она сейчас живет истекает.

«Разъяснили все нюансы, вопрос - на контроле», - подчеркнул глава Серпуховского округа Сергей Никитенко.

А вот житель деревни Михайловки пожаловался на контейнерную площадку. Она и расположена неудобно и не всегда содержится в чистоте. Кроме того, житель отметил необходимость ремонта дороги в деревне.

А вот жительница дома №2/9 по ул. Комсомольской пострадала от потопа. Ее квартиру залило. Как призналась заявительница, она считает – причина в том, что УК не предупредила об отключении воды ранее. Вопрос также взяли «на карандаш».