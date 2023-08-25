Глава Шатуры посетил компанию ESTETICA

Эта компания создает мебель с 2006 года. В Шатуре у нее две фабрики, на которых реализуется полный цикл производства предметов интерьера. А в 2022 году здесь модернизировали технологии, что позволило сократить время производства. Сейчас здесь трудятся шесть сотен сотрудников на 30 тысячах «‎квадратах».

Глава муниципалитета и парламентарий встретились с работниками и обсудили несколько тем. В частности, вопросы, которые касаются сфер ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства. Также горожане поговорили с представителями администрации об установке нового освещения. Алексей Артюхин поблагодарил участников встречи за продуктивный диалог.

Также глава принял письменное обращение от жителей деревни Митинская, которые попросили посодействовать обустройства в подъездной дороги.