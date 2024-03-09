Глава Шатуры поздравил бойца СВО и его избранницу, поженившихся 8 марта

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин поздравил с бракосочетанием Артема и Алену, пару молодоженов, которые поженились в Международный женский день.

Артюхин рассказал о том, что Артем — боец, сражающийся в зоне специальной военной операции. Он на несколько дней приехал в отпуск, чтобы выполнить «еще один священный долг» — создать новую семью.

Глава Шатуры пожелал Артему успешно совмещать две роли — быть отважным солдатом и ответственным супругом.