Глава Шатуры поздравил бойца СВО и его избранницу, поженившихся 8 марта
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин поздравил с бракосочетанием Артема и Алену, пару молодоженов, которые поженились в Международный женский день.
Артюхин рассказал о том, что Артем — боец, сражающийся в зоне специальной военной операции. Он на несколько дней приехал в отпуск, чтобы выполнить «еще один священный долг» — создать новую семью.
Глава Шатуры пожелал Артему успешно совмещать две роли — быть отважным солдатом и ответственным супругом.
«Я уверен, что ваша пара станет примером крепкой и любящей семьи! Любите и берегите друг друга! Рожайте детишек! В Год семьи — самое время», — напутствовал молодоженов Артюхин.