Глава Шатуры поздравил учеников из поселка Шатурторф с открытием школы после капремонта

Глава горокруга Шатура Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин стали почетными гостями на торжественной линейке в школе поселка Шатурторф. Там ребят, родителей и преподавателей поздравляли не только с Днем знаний, но и с открытием учреждения после капитального ремонта.

Глава муниципалитета и депутат поздравили всех причастных с началом учебного года. В приветственном слове на линейке они подчеркнули, что именно благодаря инициативным жителям школа в Шатурторфе претерпела такие положительные изменения. Теперь это комфортное, современное образовательное учреждение с новыми окнами, дверями, полами и подсвеченным ярким фасадом. Помимо этого проводились работы по замене инженерных систем, ремонту санузлов и многое другое. Кроме того, провели перепланировку: столовую перенесли на первый этаж, что позволило освободить другое помещение под просторный актовый зал.

Отдельную благодарность выразили преподавателям, которые в последние дни августа наводили порядок в здании. Семьи с трудом узнали школу, а многие родители первоклассников отметили, как им повезло отводить ребенка в столь красивое и уютное место. Ведь именно здесь ребята будут регулярно проводить значительную часть дня ради получения знаний и общения со сверстниками.

«Мы в восторге! Школа преобразилась и буквально на глазах стала современной, чистой, красивой, даже не верится, что это наша школа!», — поделилась эмоциями мама первоклассника Екатерина.

Завершили праздник доброй, устоявшейся в Подмосковье традицией: всем детям раздали мороженое в качестве поздравления от губернатора. Ученикам и их педагогам пожелали легкого и продуктивного года.