Глава Шатуры проголосовал на выборах президента России
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Глава Шатуры Алексей Артюхин принял участие в голосовании на президентских выборах.
Руководитель муниципалитета лично пришел на избирательный участок № 2680 в спортивно-культурном центре «Рошаль» вместе со своей семьей.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
Алексей Артюхин подчеркнул, что вопрос о выборе власти является самым серьезным, он касается всех граждан – и взрослых, и детей.
На избирательном участке волонтеры также предложили Алексею Артюхину выбрать объект благоустройства. От Шатуры на всероссийском голосовании, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», представлено шесть объектов.