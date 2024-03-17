Глава Шатуры проголосовал на выборах президента России

Глава Шатуры Алексей Артюхин принял участие в голосовании на президентских выборах.

Руководитель муниципалитета лично пришел на избирательный участок № 2680 в спортивно-культурном центре «Рошаль» вместе со своей семьей.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ] Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Шатура ]

Алексей Артюхин подчеркнул, что вопрос о выборе власти является самым серьезным, он касается всех граждан – и взрослых, и детей.

На избирательном участке волонтеры также предложили Алексею Артюхину выбрать объект благоустройства. От Шатуры на всероссийском голосовании, которое проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», представлено шесть объектов.