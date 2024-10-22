Глава Шатуры проведет очередной личный прием участников СВО и их семей

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий совместно с Шатурским городским прокурором Антоном Желановым 23 октября проведут личный прием с бойцами спецоперации и их близкими.

В округе оказывают всестороннюю поддержку бойцам СВО и их семьям. В том числе проводятся тематические встречи с главой муниципалитета и представителем прокуратуры. На приеме традиционно можно будет обсудить вопросы о поддержке участников спецоперации, о гуманитарных грузах, об оформлении документов и льгот. Родные также смогут обратиться с вопросами о розыске пропавших без вести бойцов.

Такие приемы помогают оперативно решать самые разные ситуации, являются актуальными для подмосковного округа. Отметим, что все озвученное на встрече примут в работу, либо по возможности рассмотрят и разъяснят на месте.

Желающих посетить прием будут ожидать 23 октября в 15.00 по адресу: Шатура, площадь Ленина, дом 2, 1 этаж. Предварительно важно сообщить об этом по телефону 8(496-45) 3-85-35 (доб. 1).