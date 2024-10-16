Глава Шатуры проверил ход работ на скейт-парке и качество уличного освещения

Площадь для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах составит 800 кв. м. До конца октября завершат строительство бетонной конструкции. Глава округа Николай Прилуцкий посетил строительную площадку и оценил ход работ.

«Радует, что подрядчик услышал наши требования и увеличил темп. Рабочих достаточно, все материалы в наличии — работа кипит», — отметил Николай Прилуцкий.

Фото: [ Даниил Коблов ]

Глава муниципалитета дал несколько поручений. В частности, в рамках благоустройства территории со стороны скейт-площадки необходимо обновить забор парка и обеспечить на объекте качественное освещение.

Кроме того, Николай Прилуцкий провел вечерний обход города. Темное время суток было выбрано специально. Глава оценил уровень освещения. На некоторых участках необходимо срочно обновить освещение либо заново его обустроить.

«На проспекте Ильича одна из важнейших задач — осветить дворы и народные тропы, куда люди «ныряют» с электричек, чтобы сократить путь домой. Также уже в этом году начнем освещать дворы на улицах Жарова, Энергетиков, Клары Цеткин», — прокомментировал Николай Прилуцкий.

Глава округа отметил, что работа по освещению улиц будет продолжена в 2025 году. В настоящее время все адреса, где сложилась критичная ситуация, внесены в перечень приоритетных для устранения неполадок.