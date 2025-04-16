Глава Шатуры рассказал о включении домов в программу капитального ремонта

Глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий подробно разъяснил жителям алгоритм включения многоквартирных домов в программу капитального ремонта. Основные вопросы собравшихся касались переселения из аварийного жилья и капитального ремонта домов.

Николай Николаевич подчеркнул, что для включения многоквартирного дома в перспективный план региональной программы капитального ремонта на 2026–2028 годы необходимо, чтобы жильцы провели общее собрание собственников. На этом собрании собственники должны определить перечень работ, которые, по их мнению, требуют первоочередного внимания. Одобренные решения передаются в управляющую организацию.

«Если на счете дома в Фонде капитального ремонта будет накоплена достаточная сумма денежных средств, то выполнение работ может быть запланировано в рамках краткосрочной программы», — отметил глава муниципалитета.

Кроме того, Николай Прилуцкий поделился информацией о том, что в текущем году часть жителей, проживающих в аварийных домах, будет переселена в новое жилье, строительство которого завершается в Шатуре. Как сообщалось ранее, в городе рядом с МФЦ началось строительство еще двух зданий в рамках программы расселения аварийного жилищного фонда.