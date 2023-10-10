Глава Шатуры встретился с молодыми педагогами

Глава городского округа Шатура Алексей Артюхин провел встречу с молодыми специалистами сферы образования. Как отметили в социальных сетях администрации муниципалитета, все они сами закончили школы округа.

В 2023 году 17 новых педагога устроились на работу в школы, лицеи и детские сады Большой Шатуры. Только в шатурском лицее 1-го сентября начали свой карьерный путь семь молодых специалистов.

Среди новых кадров есть социальные педагоги, воспитатели, учителя начальных классов и профильных предметов. Все они присутствовали на встрече с Алексеем Артюхиным и рассказывали о впечатлениях, связанных с началом карьеры. Учителя поделились рассказами о первых уроках, воспитатели - о первом общении с малышами.

Глава городского округа Шатура поблагодарил молодых людей и вручил им сертификаты на денежные выплаты от муниципалитета.