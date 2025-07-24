Глава «Сириуса» Плишкин подтвердил попадание БПЛА по нефтебазе

В ночь на 24 июля Дмитрий Плишкин, глава федеральной территории «Сириус», сообщил о том, что беспилотный летательный аппарат противника нанес удар по нефтебазе, находящейся на улице Таврической.

Плишкин также уведомил о том, что на территории «Сириуса» были активированы системы ПВО, и призвал жителей города не подходить к окнам.

Он подчеркнул, что будет своевременно информировать о важных происшествиях на фоне продолжающейся вражеской атаки на российский регион.

«Произошло попадание по нефтебазе на улице Таврическая. Прошу воздержаться от поездки на машине и прогулок в том районе», — написал Плишкин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу в Сириусе. Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуируют в подземную парковку.