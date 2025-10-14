Глава СК поручил доложить о деле с собакой в Приморском крае

Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования факта травмирования малолетнего собакой в Приморском крае. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета России.

Инцидент, в результате которого двухлетний ребенок получил серьезные травмы, произошел в августе на одной из улиц Приморского края. По информации средств массовой информации, мальчик был укушен собакой и перелом руки. Журналисты выражали беспокойство по поводу того, что реакция правоохранительных органов была недостаточно оперативной, и рассчитывали на личное вмешательство председателя СК.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Оно квалифицировано по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Глава ведомства дал официальное поручение руководителю следственного управления СК по Приморскому краю Трубчику Э.А. Он должен доложить о всех обстоятельствах, которые удалось установить в рамках расследования, и о продвижении дела.

Ранее против сбившего беременную в Москве самокатчика возбудили уголовное дело.