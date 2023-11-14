Глава СК России отдал поручение о возбуждении уголовного дела по факту нападения мигранта на самарца
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Соответствующая информация появилась на странице в социальных сетях Следственного комитета России.
Стало известно, что председатель СК РФ отдал поручение о возбуждении уголовного дела после того, как ранее судимый мигрант подрался с самарцем. Об этом также пишет RT.
Сообщается, что в интернете появился ролик, в котором мигрант, вышедший на свободу, избивает на камеру неизвестного молодого человека (местного жителя города Самара). На данный момент проводится доследственная проверка инцидента.
А пока глава ведомства, Александр Бастрыкин, поручил возбудить по факту преступления уголовное дело.
Напомним, мы уже писали о том, что он взял на контроль дело о расследовании действий мигрантов в Самаре.