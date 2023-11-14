Глава СК России отдал поручение о возбуждении уголовного дела по факту нападения мигранта на самарца

Стало известно, что председатель СК РФ отдал поручение о возбуждении уголовного дела после того, как ранее судимый мигрант подрался с самарцем. Об этом также пишет RT.

Сообщается, что в интернете появился ролик, в котором мигрант, вышедший на свободу, избивает на камеру неизвестного молодого человека (местного жителя города Самара). На данный момент проводится доследственная проверка инцидента.

А пока глава ведомства, Александр Бастрыкин, поручил возбудить по факту преступления уголовное дело.

Напомним, мы уже писали о том, что он взял на контроль дело о расследовании действий мигрантов в Самаре.