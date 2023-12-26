Глава СК России заинтересовался невозбужденным делом кузбассовца

Сибиряк и его коллеги не могли получить зарплату от предприятия, а следователи отказали возбуждать уголовное дело.

Как сообщает издание «Vse42.ru», речь про ООО «Кузбассавто». Работнику предприятия не выплачивали зарплату за полгода 2020-го. Мужчина довел до органов информацию, что деньги за тот же период не получили также его коллеги. Однако следователи не стали возбуждать уголовное дело, и тогда сибиряк обратился в главный аппарат СК.

Глава СК принял историю к сведению и изучил жалобу кузбассовца. Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию: он поручил проверить предприятие, а о результатах процессуальной проверки отчитаться лично.

После всех мероприятий примут решение о возбуждении уголовного дела, если на это будут соответствующие основания.