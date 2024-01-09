Глава СК взял на контроль дело о смерти ребенка во время игры с родителями в Татарстане

Младенец погиб в Зеленодольске 6 декабря 2023 года, когда родители подкидывали его в воздух в качестве забавы.

В СК россии поручили отчитаться о ходе и итогах расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности ребенку. Соответствующие указания дали руководителю СК по Республике Татарстан Валерию Липскому, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Пока обстоятельства смерти ребенка выясняют. По предварительной информации, у малыша случилось кровоизлияние в спиной мозг после игры с родителями. Для выяснения точных причин была назначена судебно-медицинская экспертиза.