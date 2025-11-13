Глава СК взял на особый контроль дело о загадочной пропаже подростка Одинцова

Дело о безвестном исчезновении 17-летнего Павла Одинцова в Урае приобрело федеральный масштаб — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично затребовал доклад о ходе расследования у руководителя следственного управления по ХМАО. Об этом пишет ugra-news.ru .

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, что свидетельствует о повышенном внимании к этому резонансному делу. Подросток пропал в октябре 2025 года, уйдя из дома в СНТ «Орбита», и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

К масштабным поискам подключились все возможные силы: кроме следователей, в операции задействован поисковый отряд «ЛизаАлерт», волонтеры и неравнодушные граждане прочесывают местность в надежде найти следы пропавшего юноши.

Павел Одинцов ростом 171 см, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения он был одет в черную куртку средней длины без капюшона, черные спортивные штаны и кроссовки. Любая информация может стать ключевой — если вы располагаете сведениями о местонахождении молодого человека, необходимо немедленно обратиться в дежурную часть отдела МВД России по городу Ураю по телефону 8 (346) 762-29-66.

