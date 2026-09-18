У избирательных участков в Лобне заработала «вкусная» ярмарка

В Лобне рядом с избирательным участком у Дворца культуры «Чайка» в дни голосования работает ярмарка. Посетителям предлагают мясные продукты, ягодное варенье и рыбные деликатесы — от копченой корюшки до консервированного кижуча, пишет REGIONS .

На самом участке № 1321 голосование идет в штатном режиме. Для наблюдателя Елены Артамоновой эта работа стала первым подобным опытом. Она решила попробовать, чтобы получить новые впечатления и больше общаться с людьми.

К 15:00 здесь проголосовали почти 30% избирателей. Председатель УИК № 1321 Татьяна Гудкова оценила явку как достаточно хорошую и отметила, что в предстоящие выходные ожидают еще больше жителей.

В Лобне с 18 по 20 сентября проходят выборы сразу трех уровней — в Государственную думу России, Московскую областную думу и местный Совет депутатов. В городе открыты 35 избирательных участков. Проголосовать можно тремя способами: прийти на участок, сделать это дистанционно или воспользоваться голосованием на дому.