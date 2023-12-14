Глава СКР взял на контроль дело о нападении собак на школьницу в ЯНАО

Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования «собачьего беспредела» в Новом Уренгое и предоставить ему отчет.

Бродячие собаки напали на малолетнюю девочку 13 декабря в микрорайоне Энтузиастов. Ребенок сильно испугался и получил травмы, сейчас его здоровьем занимаются врачи. Всю стаю безхозных животных изловили, а после возбудили уголовное дело. Мэр Нового Уренгоя также поручил увеличить количество бригад для отлова собак.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ситуацией заинтересовались в главном аппарате СК. Его председатель Александр Бастрыкин взял дело на контроль. По итогам расследования все обстоятельства и детали случившегося предоставят ему отчетом. Дело также проконтролирует глава СК арктического региона, который проверит работу должностных лиц города.