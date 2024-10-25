Глава Собакин проверил ход ремонтных работ на котельной №1 в г. о. Чехов
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Чехов]
Вечером 24 октября глава городского округа Чехов Михаил Собакин проверил ход работ на котельной № 1, где специалисты ремонтируют высокотехнологичное оборудование.
Во время подготовительного этапа энергетики были вынуждены переключить потребителей. В дальнейшем подобные меры не понадобятся. Работы будут проходить постепенно и без отключений. В настоящее время подача тепла в многоквартирные дома проходит в соответствии с температурным режимом. Однако отклонения по температуре ГВС еще возможны.
«Прошу жителей мкр. Полиграф проявить терпение и понимание. Я вижу все ваши обращения у себя на странице, но сейчас главное — успеть выполнить все работы, чтобы зиму пройти в рабочем режиме», — отметил Михаил Собакин.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Чехов]
Специалисты поочередно выполнят необходимый ремонт трех котлов. Один из котлов необходимо заменить полностью. Два других подлежат ремонту. На одном заменят конвективную часть, на другом — выполнят необходимую корректировку.
Михаил Собакин также осмотрел работы, выполненные на участке теплотрассы по улице Чехова. Ранее на этом адресе обнаружили утечку. В настоящее время проблема устранена. В квартиры жителей домов 35 и 37 по ул. Чехова стабильно поступает тепло.