Глава Собакин проверил ход ремонтных работ на котельной №1 в г. о. Чехов

Во время подготовительного этапа энергетики были вынуждены переключить потребителей. В дальнейшем подобные меры не понадобятся. Работы будут проходить постепенно и без отключений. В настоящее время подача тепла в многоквартирные дома проходит в соответствии с температурным режимом. Однако отклонения по температуре ГВС еще возможны.

«Прошу жителей мкр. Полиграф проявить терпение и понимание. Я вижу все ваши обращения у себя на странице, но сейчас главное — успеть выполнить все работы, чтобы зиму пройти в рабочем режиме», — отметил Михаил Собакин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Чехов ]

Специалисты поочередно выполнят необходимый ремонт трех котлов. Один из котлов необходимо заменить полностью. Два других подлежат ремонту. На одном заменят конвективную часть, на другом — выполнят необходимую корректировку.

Михаил Собакин также осмотрел работы, выполненные на участке теплотрассы по улице Чехова. Ранее на этом адресе обнаружили утечку. В настоящее время проблема устранена. В квартиры жителей домов 35 и 37 по ул. Чехова стабильно поступает тепло.