Глава Союза пчеловодов России Карпунин пояснил, почему не стоит искать настоящий мед в супермаркетах
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По словам председателя Союза пчеловодов РФ Валерия Карпунина, отличить фальсификат меда в магазине нереально, тем не менее настоящий продукт отличается особым вкусом и реакцией организма на него. Об этом сообщили «Известия».
Карпунин уточнил, что в случае настоящего продукта при проведении капелькой меда по языку чувствуется пощипывание, першение, а при проглатывании может почувствоваться горчинка.
По мнению эксперта, определить настоящий мед возможно только в лабораторных условиях, а при покупке продукта следует обращаться к пчеловодам или специализированным магазинам по продаже меда, поскольку даже на ярмарках настоящего меда мало, не говоря уже про супермаркеты. В свою очередь, фальсифицированный мед никак не окажет влияния на здоровье, а в худшем случае может навредить.
Он уточнил, что проблемой распространения фальсификата меда озабочено государство, а ключевая проблема заключается в том, что власти не останавливают производства, на которых был найден фальшивый мед.
Ранее в Союзе потребителей России рассказали о способах подталкивания продавцами меда поставщиков к фальсификации.