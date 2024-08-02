Глава Союза пчеловодов России Карпунин пояснил, почему не стоит искать настоящий мед в супермаркетах

По словам председателя Союза пчеловодов РФ Валерия Карпунина, отличить фальсификат меда в магазине нереально, тем не менее настоящий продукт отличается особым вкусом и реакцией организма на него. Об этом сообщили « Известия ».

Карпунин уточнил, что в случае настоящего продукта при проведении капелькой меда по языку чувствуется пощипывание, першение, а при проглатывании может почувствоваться горчинка.

По мнению эксперта, определить настоящий мед возможно только в лабораторных условиях, а при покупке продукта следует обращаться к пчеловодам или специализированным магазинам по продаже меда, поскольку даже на ярмарках настоящего меда мало, не говоря уже про супермаркеты. В свою очередь, фальсифицированный мед никак не окажет влияния на здоровье, а в худшем случае может навредить.

Он уточнил, что проблемой распространения фальсификата меда озабочено государство, а ключевая проблема заключается в том, что власти не останавливают производства, на которых был найден фальшивый мед.

Ранее в Союзе потребителей России рассказали о способах подталкивания продавцами меда поставщиков к фальсификации.