В Союзе потребителей России рассказали о способах подталкивания продавцами меда поставщиков к фальсификации

По данным Россельхознадзора, обнаружена фальсификация во всех 16 образцах меда, представленных крупнейшими торговыми сетями. В продукт был добавлен сироп и использован незрелый мед. Кроме того, не соответствует показателям натуральной продукции объем ферментов, выделяемых пчелой при переработке нектара. Россельхознадзор вынес предостережение трем компаниям-производителям, а Росаккредитация аннулировала две декларации о соответствии для меда марок «Ваш выбор» и «Медовая долина». По словам главы Союза потребителей России Петра Шелища, после смешения с сиропом мед перестает являться медом, а становится фальсификатом меда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что в этом случае нарушено право потребителя на надлежащее качество предлагаемого товара, и ответственность перед ним за такое несет продавец. Это происходит в силу того, что продавцы предпочитают поставщиков, которые предлагают более низкую цену, и если они не проверяют качество, что сети в состоянии делать, то, по сути, стимулируют поставщиков к фальсификации.

По мнению эксперта, подобные поставщики находиться черных списках недобросовестных, а о информацию о допускающих подобное поставщиках следует давать шире, чтобы потребитель был в курсе.

Ранее пчеловод Наталия Моторина перечислила способы отличить настоящий мед от подделки.