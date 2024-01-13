Глава Союза пенсионеров Рязанский считает российские пенсии неприемлемыми

По данным итогов опроса, достойная пенсия в нашей стране в среднем должна составлять 46,7 тыс. рублей, то есть почти в два с половиной раза больше современных пенсий. По словам главы Союза пенсионеров РФ Валерия Рязанского, нынешний уровень пенсий для большинства абсолютно неприемлем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что пенсионных выплат недостаточно для ведения полноценного образа жизни не работающими и не занятыми предпринимательской деятельностью пенсионерами.

По мнению эксперта, для полноценной жизни человеку, кроме необходимого питания и оплаты ЖКУ, следует тратиться на личные нужды и рекреацию, а это сделать современный уровень пенсий не позволяет.