Глава Союза пенсионеров Рязанский считает российские пенсии неприемлемыми
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По данным итогов опроса, достойная пенсия в нашей стране в среднем должна составлять 46,7 тыс. рублей, то есть почти в два с половиной раза больше современных пенсий. По словам главы Союза пенсионеров РФ Валерия Рязанского, нынешний уровень пенсий для большинства абсолютно неприемлем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что пенсионных выплат недостаточно для ведения полноценного образа жизни не работающими и не занятыми предпринимательской деятельностью пенсионерами.
По мнению эксперта, для полноценной жизни человеку, кроме необходимого питания и оплаты ЖКУ, следует тратиться на личные нужды и рекреацию, а это сделать современный уровень пенсий не позволяет.