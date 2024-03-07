Глава Союза потребителей РФ Шелищ пояснил, почему цветы в преддверии 8 Марта должны быть дорогими

Из года в год накануне 8 Марта жители нашей страны сталкиваются с резким подорожанием цветов из-за ажиотажного спроса. Многие считают, что продавцы намеренно поднимают цены в «горячий сезон», чтобы побольше заработать. По словам председателя Союза потребителей РФ Петра Шелища, удорожание цветов накануне Международного женского дня является естественной реакцией рынка на резко подскочивший спрос. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что любая попытка сдержать рост стоимости приведет дефициту цветов.

По мнению эксперта, к тому же это скоропортящийся продукт, который нельзя заранее запасти, что также оправдывает подорожание цветов.

Он подчеркнул, что отсутствие стремления властей отрегулировать цены на цветы в преддверии 8 Марта является правильным, а после праздника они станут в разы дешевле.