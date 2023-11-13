Глава Союза потребителей России Шелищ определил перспективы рекламы в будущем

За ряд десятилетий реклама плотно вошла в нашу жизнь, появляясь буквально везде. Глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ пояснил, какие изменения ожидаются в сфере рекламы и реально ли ее полное исчезновение в будущем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, нельзя сказать, что реклама не работает, иначе бы в нее не вкладывали огромные средства. Более того, не отмечено тенденции снижения затрат на нее в мире.

Эксперт добавил, что в будущем искусственный интеллект даст возможность больше персонализировать рекламу с опорой на полные данные о прежних выборах каждого потребителя.

По его мнению, в течение десяти ближайших лет произойдет массовый пересмотр моделей потребительского поведения ради ценностей устойчивого развития.