Глава Союза журналистов Крыма Первых пояснил необходимость разработки на законодательном уровне правил для блогеров

Закон, который станет определять права и обязанности блогеров и устанавливать для них определенный вид экономической деятельности, может быть принят депутатами нижней палаты парламента уже в осеннюю сессию. По словам председателя Крымского отделения Союза журналистов Вадима Первых, вопрос правового регулирования блогерства назрел давно, а как показывает практика, действия и позиции инфлюенсеров опираются исключительно на их субъективные ценности и никак не ограничиваются. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он уточнил, что на данный момент блогерство в сфере образования является полностью непрозрачной зоной, в которой отсутствует и профессиональная этика, и репетиционные издержки. Под видом образовательных услуг ряд блогеров предоставляют чушь на постном масле за немалые деньги.

По мнению эксперта, государственное урегулирование указанной сферы даст возможность усилить защиту прав граждан, а получение лицензий будет своеобразным барьером выхода на информационный рынок, а также урегулирует налоговые отношения.