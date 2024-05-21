Глава СПЧ Фадеев предложил запретить женщинам носить в России никабы

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил в беседе с «Парламентской газетой», что вопрос ношения никабов с РФ, из-за чего практически невозможно идентифицировать личность женщины, назрел как никогда ранее, ибо это стало приобретать характер массового.

По словам правозащитника, он намерен обсудить этот вопрос с губернаторами, а также с представителями традиционного ислама. Фадеев добавил, что даже в странах Центральной Азии, где ислам является традиционной религией, запрещают носить никаб.

«В России нужно ввести запрет на ношение никаба – традиционного женского головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены», — сказал Фадеев.

Стоит отметить, что тут Фадеев прав на все 100%. Напомним, минувшей власти Узбекистана запретили носить в общественных местах затрудняющую распознавание личности одежду, которая и является, собственно, никаб. То же самое намереваются сделать и в соседнем Казахстане.

К слову, власти Туниса еще пять лет назад в 2019 году запретили женщинам носить в общественных зданиях и государственных учреждениях не только никаб, но также и паранджу.