Глава СПЧ Фадеев словом «никак» оценил свою работу с правами человека в Чечне

Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека при президенте РФ, оценил свою работу в Республике Чечня всего одним словом «никак». Его точку зрения привело издание РБК.

Фадеев признался, что у него не получается вести работу, связанную с соблюдением прав человека, в Чечне. Когда журналисты спросили его, как он работает с данным регионом, то ответ был краток.

«Никак», — указал он.

Омбудсмен добавил, что к Чечне надо относиться крайне аккуратно, и что она на данный момент уже находится почти полностью в российском правовом пространстве.

Ранее от СПЧ поступило предложение выгонять из страны мигрантов с наркотической зависимостью. Совет проработал инициативу по данному поводу, а вдобавок заявил, что уже диагностированным наркоманам стоит запрещать возможность въезда в Россию.