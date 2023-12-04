Глава СПЧ предложил Путину контролировать Google

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил президенту России создать специализированный институт для надзора за деятельностью крупных IT-компаний, таких как Google, в целях обеспечения информационной безопасности граждан.

Об этом пишет РИА Новости. Такое заявление Фадеев сделал в рамках ежегодного заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава Совета высказал обеспокоенность по поводу влияния крупных технологических компаний на информационное пространство и выразил необходимость создания специализированного органа, ответственного за контроль за их деятельностью.

Путин выразил заинтересованность в обеспечении информационной безопасности и подчеркнул необходимость тщательного рассмотрения предложения.