Глава старообрядческой церкви высказался о Маргарите Симоньян: молитвы за ее здоровье

Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий отреагировал на недавнее высказывание главного редактора медиахолдинга «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргариты Симоньян. Он выразил надежду на быстрое возвращение ей здоровья.

По мнению священнослужителя, журналистка всегда отличается исключительным профессионализмом. Митрополит подчеркнул, что Симоньян значительно повлияла на укрепление традиционных духовных и моральных принципов.

Это обеспечило ей искреннее признание среди православных верующих людей. Предстоятель РПСЦ заявил о своих молитвах за ее исцеление и полное выздоровление.

«Желаем вам, с Божией помощью, в скором времени преодолеть все недуги и немощи и вернуться к своей важной деятельности, полной энергии и бодрости духа. Да хранит вас Господь!» — отметил Корнилий.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Кадыров пожелал Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления.