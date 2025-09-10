Глава Чечни Кадыров пожелал Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свои наилучшие пожелания в адрес Маргариты Симоньян, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, которая недавно перенесла сложную операцию. Кадыров пожелал ей скорейшего выздоровления в своем Телеграм-канале.

Ранее Симоньян сообщила о том, что у нее диагностировано серьезное заболевание. Она подчеркнула, что решила поделиться своей историей открыто, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с аналогичной ситуацией.

По словам Рамзана Кадырова, Маргарита Симоньян проявила стойкость и мужество, когда сразу после операции поделилась информацией о своем состоянии. Более того, она даже смогла найти в себе силы для шутки.

«Маргарита Симоновна несет огромную ответственность на информационном фронте. Она всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, поддерживает Россию в самых сложных условиях глобального давления», — написал он.

Ранее Симоньян сообщила, что операция прошла успешно, и она уже очнулась от наркоза. В Телеграм-канале она выразила благодарность всем, кто оказывал ей поддержку, добавив, что чувствует себя отлично.