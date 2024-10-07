Глава СВР России назвал причастных к подрыву «Северных потоков»

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у службы есть «достоверные доказательства» по ситуации с терактом на магистральных газопроводах «Северный поток». Как оказалось, в историях с подрывами давно установили британский и американский следы, пишет ТАСС.

Нарышкин выступил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ. По его словам, теракты на «Северных потоках» продолжают расследовать, однако российская сторона до сих пор не получила от Европы данных по взрывам.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту <...> Западные СМИ пытаются возложить ответственность на группу украинских подводников-любителей, которые якобы действовали самостоятельно. Однако такая версия рассчитана на наивного обывателя», — рассказал Нарышкин.

Ситуацию с газопроводами глава СВР назвал экономической диверсией. По его словам, Западу было важно оторвать Германию от России. При этом организаторов не волновало, что именно РФ предоставляет важные ресурсы для обеспечения большого населения. Как заключил Нарышкин, виновных найдут и заставят ответить за содеянное на газопроводах.

Напомним, три нити газопроводов были подорваны в сентябре 2022 года. Россию не допускают к месту взрыва. Сами пути находятся в зоне ответственности стран ЕС и НАТО.

Ранее сообщалось, что в России нашли страну, которая мешает расследовать взрывы на «Северных потоках».