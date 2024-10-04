Германия блокирует любые попытки международного сообщества установить подробности терактов на «Северных потоках» и привлечь к ответу их исполнителей и заказчиков. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Германия, осознанно или нет, выступает в роли «спойлера», по сути блокирующего любые шаги международного сообщества в направлении установления обстоятельств подрыва «Северных потоков» и наказания его заказчиков и исполнителей", – заявил постпред России на заседании Совбеза ООН.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны 26 сентября 2022 года. При осмотре места ЧП специалисты подтвердили данный факт. Официальная версия происшествия до сих пор так не озвучена, однако журналисты сами провели расследования. Так, по данным информированных источников New York Times и Washington Post, за терактом стоят украинские спецслужбы.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ лишились 60 бойцов, пытаясь прорваться через границу России в Курской области.