Глава Талдома и прокуратура взяли на контроль выполнение работ по теплосетям в Талдоме

В Талдомском округе состоялось рабочее совещание по вопросу затянувшихся работ по замене тепловых сетей, на котором глава округа Юрий Крупенин и представители прокуратуры добились от подрядчика конкретных обязательств по исправлению ситуации.

Встреча с руководством ООО «Эргана» была посвящена проблемам нарушения сроков, неудовлетворительного благоустройства территории и создания неудобств для жителей. По итогам совещания достигнуты четкие договоренности, которые должны кардинально изменить ход работ.

Руководство подрядной организации в присутствии прокуратуры обязалось обеспечить видимую динамику и начать активную фазу засыпки траншей. Уже с 14 ноября на объект будут направлены дополнительные силы и техника — 12 специалистов, 2 самосвала и 1 экскаватор.

Особое значение имеет механизм контроля: прокуратура Талдомского округа обеспечит постоянный мониторинг выполнения этих обязательств. В случае срыва сроков будут незамедлительно применены предусмотренные законом меры воздействия к подрядчику. Это создает реальные предпосылки для того, чтобы долгострой наконец был завершен, а жители получили надежное теплоснабжение без лишних неудобств.