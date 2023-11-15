Глава Талдома обсудил с горожанами благоустройство сквера на улице 8 Марта

Глава подмосковного Талдомского городского округа Юрий Крупенин провел встречу с горожанами, на которой он обсудил реализацию программы федерального уровня «Формирование комфортной городской среды».

Конкретно представитель муниципальной администрации обратил внимание жителей на перспективы планируемого благоустройства сквера на улице 8 Марта. Напомним, что по президентскому национальному проекту «Жилье и городская среда» в 2023 году на этой территории появился сквер с благоустроенными пешеходными дорожками, современной системой освещения, а также с малыми архитектурными формами и инфраструктурой для горожан.

В ходе встречи с главой Талдома Юрием Крупениным горожане обратили внимание на то, что в сквере обязательно необходимо установить площадку для детей. Это пожелание горожан рассмотрят при формировании планов на 2024 год.