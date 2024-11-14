Глава Талдома обсудил вопросы ЖКХ и содержания дорог с жителями в ходе приема

Глава г.о. Талдом Юрий Крупенин провел встречу с жителями в местной общественной приемной «Единой России». Такие ежемесячные обсуждения позволяют оперативно реагировать на обращения жителей и волнующие их ситуации.

На прошедшей встрече с Крупениным жители задавали множество вопросов. Большая часть была о ЖКХ, состоянии и содержании дорог, о благоустройстве и организации жизни в СНТ.

Например, участница встречи выразила беспокойство об обстановке в СНТ «Маяк» во время весны. Как отметил глава Талдома, несколько садовых товариществ действительно часто сталкиваются с потоплениями из-за расположения в низинах рек, но об этом уведомлены все службы.

Как подчеркнул глава округа, специалисты готовятся к весне заранее, стараясь предотвратить подтопления. Однако не всегда можно обуздать стихию, в том числе из-за недопустимого состояния дренажных канав вдоль дорог.

«Очень часто владельцы участков самостоятельно засыпают канавы. Контроль за содержанием канав постоянно ведется городской администрацией. При выявлении нарушений на домовладельцев составляется протокол об административной ответственности», — ответил секретарь местного отделения.

Помогли решить на месте проблему с отоплением у жительницы из п. Северный Талдомского округа. Крупенин дал поручение Управляющей компании незамедлительно разобраться в ситуации. Обещали, что тепло поступит в ближайшее время.

Решили на встрече и вопрос о перекрытии проезда в село Квашенки, где запланированы работы по опиловке деревьев.

По итогу приема глава округа подчеркнул, что некоторые вопросы взяли в дальнейшую работу, обращения зафиксировали в протокол.

Многие ситуации удалось решить и на месте. Это в очередной доказало эффективность личных приемов, помогающих выстраивать конструктивный диалог между муниципальными властями и населением.