Глава Талдома поздравил выпускников с окончанием школы

В Талдоме проходят выпускные вечера. Школьники официально прощаются с любимыми учителями и одноклассниками, отправляясь в новый этап жизни. В этот важный день к поздравлениям юных жителей присоединился глава горокруга Юрий Крупенин.

Позади остались годы обучения, школьные парты, ЕГЭ, впереди — поступление в высшие образовательные учреждения. В этот особенный день глава Талдома Юрий Крупенин посетил СОШ №3, сказал теплые пожелания выпускникам и пожелал никогда не останавливаться на достигнутых успехах.

Выпускникам в торжественной обстановке вручили документы об окончании школы, яркие дипломы, грамоты и благодарности. Вслед за главой округа свои напутствия дали директор и педагоги. Все гордятся своими воспитанниками, желают им новых побед и удачи в начинаниях.