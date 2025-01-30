Глава Талдома проверил ход строительства МКД для 100 семей в Вербилках

В поселке Вербилки продолжается активное строительство многоквартирного жилого дома. Процесс преображения МКД для переселенцев из аварийного жилья проконтролировал глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

На месте строительства ведутся разнообразные работы. В настоящее время бригады подрядчика проводят прокладку коммуникаций и отделку помещений. Пока процесс идет в уверенном темпе: у профильных специалистов и главы не возникло нареканий.

В ходе визита Крупенин побеседовал с подрядчиком. Глава обсудил с исполнителем детали работ, качество их выполнения, этапы и сроки сдачи объекта.

Отметим, что строительство МКД ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который помогает сделать жилье доступнее для семей со средним достатком. Благодаря реализации программы в Вербилках в комфортабельные современные квартиры нового дома переберутся более 100 семей из аварийного жилья.