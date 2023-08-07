Глава Талдома проверил ремонт подъездов в Новогуслево

Ремонт в домах муниципалитета провели по московской областной программе «Мой подъезд». Обновление включало в себя замену окон, почтовых ящиков, покраску стен, ремонт освещения и многое другое. Таким образом, в этом месте устранили все выявленные недостатки и то, на что жаловались сами горожане.

Напомним, что в Подмосковье ремонту общих территорий в многоквартирных домах уделяется особое внимание, в том числе и на территории Талдома. Так, за 2023 год планируют обновить почти шесть десятков лестничных клеток. Губернатор региона Андрей Воробьев отмечал, что данная программа позволит навести порядок в каждом доме и подъезде.