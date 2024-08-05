Глава Талдомского городского округа провел традиционный торжественный прием
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Торжественный прием Главы Талдомского городского округа состоялся в преддверии 347-летия со дня основания города Талдом.
Традиционно на прием были приглашены Почетные горожане и представители актива общественных организаций — это те люди, которые в первую очередь превратили работу над развитием родной малой Родины в смысл своей жизни. На протяжении многих лет они трудятся во благо муниципалитета, вкладывая свою душу и сердце.
Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин поблагодарил всех, кто пришел на праздничный прием.
«В преддверии 347-летия со дня основания города Талдом выразил особые слова благодарности и признательности, поблагодарил всех, кто ежедневно своим трудом и любовью делает наш город лучше, вносит значительный вклад в его развитие», — поделился Глава муниципалитета Юрий Крупенин.
Горожан благодарили председатель Совета депутатов Михаил Аникеев, депутат Московской областной Думы Александр Орлов и председатель Совета ветеранов Евгения Страхова. Они отметили, что вклад каждого горожанина в развитие округа бесценен. Депутаты также выразили слова признательности.
Именитые гости пожелали дальнейших успехов в работе, направленной на улучшение качества и уровня жизни талдомчан. Совместная работа привела к заметным положительным изменениям в городе.