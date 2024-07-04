Глава Талдомского округа Крупенин посетил предприятие «АМГ ОКНА»

Предприятие по производству деревянных изделий высокого качества расположено в Вербилках. В ходе проверки инспекторы оценили новые производственные площадки и изучили особенности технологических процессов.

«АМГ ОКНА» применяет инновационные способы изготовления изделий, для которых выбирают качественное сырье. Должное внимание уделено оборудованию, которое соответствует всем современным стандартам. Сотрудники также постоянно осваивают прогрессивные технологии в сфере деревообработки. Для готовых оконных и дверных изделий выбирают стеклопакеты от лучших производителей.

«АМГ ОКНА» принимает активное участие в развитии округа: оказывает гуманитарную помощь, участвует в социально значимых проектах.