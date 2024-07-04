Глава Талдомского округа Крупенин провел выездную администрацию в Вербилках

Во вторник, 2 июля, в Вербилках Талдомского городского округа прошла встреча с жителями в рамках формата «выездной администрации».

На мероприятии присутствовали глава округа Юрий Крупенин и его заместители, Талдомский городской прокурор, депутаты Совета депутатов и руководители различных служб. Формат «выездной администрации» позволяет жителям напрямую обратиться к представителям администрации или профильных служб, что способствует более оперативному решению вопросов.

Жители Вербилок задавали различные вопросы, приоритетными из которых стали следующие: условия и правила переселения из аварийного жилья, благоустройство территорий, ремонт старых дорог и прокладка новых. Каждое обращение принято, запротоколировано и передано в работу ответственным лицам.

Для удобства жителей в этот же день на место встречи прибыла «Мобильная поликлиника» Талдомской больницы. На протяжении нескольких часов квалифицированные медики вели прием людей и консультировали их по всем возникшим вопросам.