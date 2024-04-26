Глава Талдомского округа Крупенин проверил ход капремонта дошкольных групп школы № 3

Ремонт проходит в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия». На строительном объекте работы выполняют 35 специалистов. Рабочим предоставлено три единицы техники. В настоящее время они выполняют демонтаж кровли, проводят фасадные и внутренние работы, обустраивают инженерные системы.

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин во вторник, 23 апреля, оценил ход капремонта. Совместно с депутатами фракции «Единая Россия» и профильными специалистами он отметил положительную динамику выполняемых работ. Общее исполнение капремонта эксперты оценили в более чем 32,8%.

В этот же день, как мы сообщали ранее, члены комиссии во главе с Юрием Крупениным проконтролировали ход ремонтных работ в помещениях для обустройства медицинского пункта в селе Новоникольское.