Глава Талдомского округа Крупенин проверил ход ремонта подъездов и кровель домов
Фото: [Пресс-служба администрации Талдомского г. о.]
Глава Талдомского округа Юрий Крупенин проверил ход ремонта подъездов и кровель домов, расположенных в городе Талдоме и в поселке Запрудня.
В осмотре принимали участие профильные заместители Главы, представители управляющей компании и депутатского корпуса. Подрядчику, который выполняет ремонтные работы в поселке Запрудне, было поручено организовать укрытие открытых участков кровли защитным тентом. Подобные меры позволят защитить крыши от негативных воздействий дождей. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Мой подъезд», которая реализуется по всей территории Московской области.
«Эта программа продолжается, наша задача, чтобы каждый дом, каждый подъезд эта программа затронула и, соответственно, был наведен порядок», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Работы проходят в соответствии с ранее согласованным графиком. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин рассказал об объеме работ, запланированных на текущий год. Кроме ремонта кровель, специалисты выполнят замену оконные блоков.
«В текущем году в округе ремонтируется 56 подъездов. Везде будет проводиться замена оконных блоков. Также будут отремонтированы 14 кровель многоквартирных домов», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.