Глава Талдомского округа Крупенин проверил ход ремонта подъездов и кровель домов

Глава Талдомского округа Юрий Крупенин проверил ход ремонта подъездов и кровель домов, расположенных в городе Талдоме и в поселке Запрудня.

В осмотре принимали участие профильные заместители Главы, представители управляющей компании и депутатского корпуса. Подрядчику, который выполняет ремонтные работы в поселке Запрудне, было поручено организовать укрытие открытых участков кровли защитным тентом. Подобные меры позволят защитить крыши от негативных воздействий дождей. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках программы «Мой подъезд», которая реализуется по всей территории Московской области.

«Эта программа продолжается, наша задача, чтобы каждый дом, каждый подъезд эта программа затронула и, соответственно, был наведен порядок», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Работы проходят в соответствии с ранее согласованным графиком. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин рассказал об объеме работ, запланированных на текущий год. Кроме ремонта кровель, специалисты выполнят замену оконные блоков.