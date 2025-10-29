Глава Талдомского округа ответил на вопросы жителей на личном приеме

Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин провел личный прием граждан в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Мероприятие стало еще одной возможностью для жителей напрямую донести руководству округа свои проблемы и пожелания по ключевым социальным и бытовым вопросам. Основной темой обсуждения в этот раз стали жилищные проблемы, волнующие семьи округа.

Участники приема обратились к главе с конкретными ситуациями, требующими решения. В частности, речь шла о трудностях с оформлением регистрации несовершеннолетних детей в новые квартиры, которые семьи получили взамен старого и непригодного для жизни жилья. Также жители подняли вопросы, связанные с процедурой переселения из ветхого жилищного фонда, обозначив существующие административные барьеры.

По итогам состоявшихся бесед был сформирован детальный перечень поручений для профильных подразделений администрации. Эти распоряжения направлены на тщательное изучение каждой озвученной ситуации и принятие конкретных мер для их скорейшего разрешения.