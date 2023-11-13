Глава Талдомского округа посетил швейное производство

Глава подмосковного Талдомского округа Юрий Крупенин посетил муниципальное швейное производство. Это предприятие специализируется на пошиве одежды для представителей сферы здравоохранения, медицинских работников.

Отдельно глава муниципалитета провел встречу с руководителем этого швейного производства. Директор предприятия и Юрий Крупенин обсудили перспективы развития подобного дела и меры поддержки бизнеса, которые реализуются в Подмосковье. Например, о субсидиях и компенсации затрат производителей.

Напомним, что в Московской области реализуется комплекс мер, которые облегчают предпринимательскую деятельность. Губернатор региона Андрей Воробьев высказывался по этому поводу и отмечал, что каждый бизнесмен Подмосковья должен чувствовать поддержку со стороны правительства и своевременно получать ее.