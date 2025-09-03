Глава Талдомского округа поздравил первоклассников с первым днем знаний

В МОУ СОШ №1, расположенной в поселке Запрудня, на торжественной линейке присутствовало 26 первоклассников. Глава Талдомского округа Юрий Крупенин произнес приветственную речь, пожелав ученикам неутолимой тяги к знаниям, воодушевления от новых перспектив, значительных побед и индивидуальных успехов. Он выразил надежду, что предстоящий учебный год станет насыщенным и продуктивным для каждого из них.

Пожелал всем участникам мероприятия крепкого здоровья, неиссякаемой активности, выдержки, позитивного настроя и отличного самочувствия на весь предстоящий год. Юрий Крупенин отметил, что начало учебного года – это начало важного и ответственного этапа в жизни, и пожелал первоклашкам настойчивости и стремления к новым знаниям, а выпускникам – мудрости и четкой направленности в их выпускной год.

В рамках акции, организованной по инициативе губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьёва, в ознаменование Дня знаний, каждый школьник получил в подарок лакомство – мороженое. Эта приятная традиция уже несколько лет подряд создает атмосферу праздника и стала любимым и вкусным знаком начала учебного года.