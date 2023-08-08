Глава Талдомского округа принял участие в обсуждении развития парка «Солнечный берег» на заседании Общественного совета
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
Заседание Общественного Совета парка «Солнечный берег» прошло в Талдомском округе, сообщили в соцсетях администрации округа.
В нем приняли участие глава округа Юрий Крупенин, профильный заместителя Юрий Воробьев, а также представители общественности и местные жителей.
В рамках встречи обсуждалось соответствие «Солнечного берега» критериям стандарта парков, в том числе, его содержание, наличие бизнеса, посещаемость и не только. Кроме того, была затронута культурно-массовая работа, а также содержание территории.
В администрации горокруга также отметили, что в парке планируют вскоре разместить два теплых душа, качели и место общественного питания.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев говорил, что в регионе растет посещаемость парков.